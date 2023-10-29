خروج 47 مصابًا فى حادث صحراوى البحيرة من المستشفيات بعد علاجهم

البحيرة -ناصر جودة

أعلن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خروج 47 مصاب فى الحادث المرورى المروع الذى وقع صباح أمس بالطريق الصحراوى، من المستشفيات بعد إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وان المصابين المتواجدين للعلاج حتى الآن بلغوا 11شخص ،منهم 6بالعناية المركزة بمستشفى وادى النطرون، و5اخرين بالأقسام الداخلية بمستشفيات النوبارية ووادى النطرون .

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه التفاعل مع الحادث بشكل فورى واحترافى داخل المستشفيات المركزية بالظهير الصحراوى للمحافظة، و تم الدفع باكثر من 25 سيارة إسعاف من داخل محافظة البحيرة إضافة إلى سيارات الإسعاف من خارج المحافظة لإنقاذ ضحايا الحادث .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات بالظهير الصحراوى والدفع بـ 5 فرق طبية متنقله تضم نخبة من أطباء الجراحة والعظام وذلك لدعم مستشفيات النوبارية ووادى النطرون التى تم نقل إليها أغلب ضحايا الحادث .

كان طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى قد شهد حادثا مروعا صباح أمس إثر تصادم عدة سيارات مختلفة بالقرب من مدخل طريق وادى النطرون العلمين عند الكيلو 133 مما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص بكسور وكدمات وحروق مختلفة بأنحاء الجسم.