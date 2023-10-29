حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تبدأ فرش أثاثات مجمعات خدمات المواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم مؤخراً الإنتهاء من إنشاء 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت.

ومن جانبه أكد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، على إستقبال وأعمال فرش وتجهيز الآثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى النمسا والنجوع تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح اللواء هشام السعدى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم استقبال واستلام كافة اثاثات المجمعات الخدمية لجميع القرى وجارى فرش الآثاثات، حيث أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تتم على التوازي مع بعضها، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، حيث أن أعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، فضلاً عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم، وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.



إستلام الأثاثات والفرش لمجمعات خدمات المواطنين بإسنا



إسنا تستقبل الأثاثات والفرش لمجمعات خدمات المواطنين



أعمال الفرش لمجمعات خدمات المواطنين بإسنا



بدء أعمال الفرش لمجمعات خدمات المواطنين



جانب من إستلام الأثاثات والفرش لمجمعات خدمات المواطنين



جانب من استلام الفرش الخاص بالمجمعات فى إسنا