اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكبرة لرفع الاشغالات بمركز بنى مزار فى المنيا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:19 م
حملات مكبرة لرفع الاشغالات بمركز بنى مزار فى المنيا حملات مكبرة لرفع الاشغالات بمركز بني مزار فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، والتصدى لكافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة حيث شملت الحملات ( شارع الحرية – شارع العاشر من رمضان- طريق نزلة الدليل)، وأسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال و111 إزالة إدارية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.







وحدات محلية

حملات ازالة

بنى مزار

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة