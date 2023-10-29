حملات مكبرة لرفع الاشغالات بمركز بنى مزار فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، والتصدى لكافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة حيث شملت الحملات ( شارع الحرية – شارع العاشر من رمضان- طريق نزلة الدليل)، وأسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال و111 إزالة إدارية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.