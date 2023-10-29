اليوم السابع
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حبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام كونا عصابة لسرقة السيارات في إمبابة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:42 م
حبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام كونا عصابة لسرقة السيارات في إمبابة سرقة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وتاجر خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات اتهامهما، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه .

اعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأقر في أقواله بإرتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة .

وتبين من خلال الفحص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذاً من منطقة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته قرر بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "سىء النية") وتم ضبطه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .

 

 







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