اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية فى غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:19 ص
جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية فى غزة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، وشدد على ضرورة تغيير الوضع الحالي، واصفاً مايجري بـ "كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".

وأكد جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه فوجئ بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة، بما يقوض تحقيق الأهداف الإنسانية ، معربا عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.







الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

غزة

قطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين

العدوان على قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة