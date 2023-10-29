جامعة القناة الأولى مصريا و401 عالميا بمجال علوم الإنسان البيولوجية بتصنيف شنغهاى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات اكاديمية في تصنيف شانغهاي للمواد الأكاديمية، موضحا أن جامعة قناة السويس ظهرت بترتيب (401-500) عالميا، والأول مصريا في مجال علوم الإنسان البيولوجية.

كما ظهرت في مجال العلوم الزراعية بترتيب (101-150) عالميا والسادس مصريا. يليه ولأول مرة في تصنيف الجامعات المصرية، ظهرت جامعة قناة السويس في مجال هندسة المعادن بترتيب (151-200)، وفي مجال العلوم البيطرية احتلت الجامعة عالميا الترتيب (201- 300)، والخامس مكرر مصريا.

وفي مجال العلوم الصيدلانية، اظهرت الجامعة تقدما عن تصنيف 2022 واحتلت الترتيب (201-300)، والرابع مكرر مصريا.

وجامعة قناة السويس أيضا ظهرت لأول مرة في العلوم البيولوجية (301-400) عالميا، والثاني مصريا لأول مرة للجامعات المصرية- جامعة قناة السويس تظهر فى مجال علم المواد والهندسة بترتيب (401-500).

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف شانغهاي بدأ في نشر تصنيف الجامعات العالمية حسب المواد الأكاديمية لأول مرة في عام 2017. مشيرا إلى أن تصنيف 2023 يقوم على تصنيف الجامعات في 55 مادة من خلال عدة مجالات: العلوم الطبيعية والهندسية وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

تم إدراج أكثر من 1900 جامعة من أصل 5000 جامعة في 104 دولة ومنطقة في تصنيف هذا العام، يقوم هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات الأكاديمية الموضوعية لقياس أداء الجامعات العالمية، بما في ذلك مخرجات البحوث (Q1) والذي يقيم عدد ابحاث المجلات المؤثرة، وتأثير البحوث Category Normalized Citation Impact (CNCI)، والذي يقيم نسبة الاستشهادات من الأبحاث المنشورة إلى متوسط الاستشهادات لنفس الفئة في نفس العام، ونفس النوع من منشورات المجلة في مادة أكاديمية خلال الفترة من 2018-2022.

وأضاف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن تصنيف التعاون الدولي للجامعات، وجودة البحوث المنشورة يقيم في أفضل المجلات أو المؤتمرات خلال الفترة من 2018-.2022، وأيضا يقيم الجوائز الأكاديمية الدولية لتلك الجامعات منذ عام 1991. تستند فهارس أفضل المجلات والجوائز الأكاديمية الدولية إلى استطلاع التميز الأكاديمي الذي أجرته شركة شنغهاي. ويتم جمع البيانات الببليومترية من Web of Science and InCite.

وأشارت الدكتورة إلهام علي الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي للجامعة أن ترشيح الجامعات يقوم بفحص الأبحاث العلمية خلال الفترة 2018-2022، ويتم تعيين شروط النشر بشكل مختلف لكل مجال حسب عدد الأبحاث المنشورة والمجلات الرصينة المدرجة بها في مجال العلوم الزراعية والعلوم الصيدلانية وعلوم الإنسان البيولوجية، تم ادراج 500 جامعة عالميا والتي نشرت 100 بحثا. وفي مجال هندسة المعادن تم إدراج 200 جامعة فقط والتي نشرت 100 بحث في ذات الفترة وفي مجال العلوم البيطرية تم اختيار 300 جامعة عالمية ذات 50 بحثا منشورا. وأخيرا في مجالي العلوم البيولوجية وعلم المواد والهندسة، تم اختيار 500 جامعة عالميا والتي نشرت 200 بحثا مميزا في تخصصها.