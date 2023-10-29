تفاصيل أعمال الإحلال والتجديد لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدفو فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وشهدت أسوان، مؤخرا دخول عدد كبير من المنشآت التعليمية الخدمة، سواء مدارس جديدة أو أعمال تطوير أو مدارس تم اجراء أعمال إحلال وتجديدلها، "اليوم السابع" يقدم تفاصيل دخول مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو الخدمة

أولا: تمت الأعمال بتكلفة 8 مليون جنيه.

ثانيا: تقع المدرسةعلى مساحة 3 آلاف م2.

ثالثا: تضم مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو 931 طالبة "فترات صباحية ومسائية"

رابعا: تشمل المدرسة 21 فصلا دراسيا في 4 أدوار علوية ودور أرضى

خامسا: تدخل مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو الخدمة ضمن المدارس التى تم إفتتاحها للعام الدراسى الحالى 2023/2024 .

سادسا: تساهم أعمال الاحلال والتجديد في الارتقاء بالخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى.

سابعا: دخول 20 مدسة " إنشاء جديد " للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ثامنا: تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه.