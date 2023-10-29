تعرف على مركز أورام كفر الشيخ المنتظر افتتاحه لخدمة الآلاف من المرضى.. 13 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتطلع أنظار الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، صوب مبنى مركز الأورام، بمدينة كفر الشيخ، لإنهاء المعاناة التي يعاني منها الآلاف من المرضى، الذين يعانون من الزحام الشديد ب مركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، إضافة إلى معاناة السفر والعودة، ونتعرف على مركز أورام كفر الشيخ الذي سيتم افتتاحه قريبا خلال 13 معلومة.

1- يقع مركز الأورام شرق مدينة كفر الشيخ بالقرب من مزلقان السلخانة والمنطقة الأزهرية

2- يضم المركز كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام.

3- مكون من دور أرضى، و6 أدوار.

4- بالمركز 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و 5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضمان 17 سريرا.

5- ما يضم المركز 14 غرفة إقامة فندقية.

6- المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

7- المركز سيسهم فى خدمة المرضى من أبناء المحافظة بدلا من سفرهم الى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج بطنطا والمنصورة والإسكندرية والقاهرة، فى معاناة شديدة لهم وأسرهم لنقلهم عدة مرات على مدى الشهر للحصول على العلاج اللازم.

8- المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة للكشف وتشخيص الأورام وعلاج المرضى من أبناء المحافظة.

9- تشغيل المركز سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر.

10- المركز يقع على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنيين "أ" بمسطح 1400م2، و"ب" بمسطح 2000م2 .

11- تم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والخاصة بعلاج والكشف عن الأورام والعلاج الاشعاعى، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات.

12- تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 100%.

13- تم توريد 80% من الأجهزة الطبية المتعددة.