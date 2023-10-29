اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مشروع تحسين مياه الشرب لمناطق شرق أسوان.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:00 م
تعرف على تفاصيل مشروع تحسين مياه الشرب لمناطق شرق أسوان.. صور تفاصيل المشروع
أسوان – عبد الله صلاح

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، واستكمالاً للنجاحات والإنجازات التى شهدتها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع تحسين مياه الشرب لمناطق شرق مدينة أسوان:

·      يعد مشروع تحسين مياه الشرب لمناطق شرق أسوان هو أحد أبرز المشروعات التى تخدم البيئة الإنسانية وتلبى احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

·      تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

·      تصل تكلفته لأكثر من  9 مليون فرنك سويسرى.

·      يهدف لتحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ، وعزب كيما.

·      يخدم أكثر من 50 ألف نسمة.

·      من المقرر بدء العمل فى المرحلة الثانية بداية من يناير القادم ولمدة عام.

·      يشمل المشروع تكثيف ندوات التوعية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه.

·      المشروع يلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

·      المشروع يستهدف تغيير كامل للشبكات بأطوال 35 كم لمنطقة السيل.

·      كما يستهدف تنفيذ خط ناقل بطول 7 كم.

·      والوصلات المنزلية.

·      يساهم ذلك فى دعم الشبكة الدائرية لمدينة أسوان.

تفاصيل المشروع
تفاصيل المشروع

محافظ أسوان ومسئولة الوكالة السويسرية
محافظ أسوان ومسئولة الوكالة السويسرية

محطة رفع المياه
محطة رفع المياه

مسئولو محافظة أسوان والوكالة السويسرية
مسئولو محافظة أسوان والوكالة السويسرية

وحدات تشغيل المحطة
وحدات تشغيل المحطة


 

 







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