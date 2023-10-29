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تضامن سوهاج: 50 ألف لرب الأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب بانهيار منزل شندويل

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:41 ص
تضامن سوهاج: 50 ألف لرب الأسرة المتوفى و10 آلاف للمصاب بانهيار منزل شندويل وزارة التضامن الاجتماعى
سوهاج - محمود مقبول

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أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى سوهاج، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمتضررين من الحادث، فضلا عن الإعانات المقررة من وزارة التضامن الاجتماعى فى مثل تلك الحالات.

 

وأوضح السمان، أن الإعانات المقررة هى 50 ألف جنيه لحالة رب الأسرة المتوفى، و25 ألف جنيه للمتوفى أحد أفراد الأسرة، و1000 جنيه لحالة الإصابة ممن أمضى 24 ساعة بالمستشفى، و2000 جنيه لمن أمضى 7 أيام بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم تعويض بقيمة 50% عن إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلا عن تقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية، وبطاطين، واحتياجات الأسر المتضررة، مع تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.

 







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