ترامب معلقا على انسحاب بنس فى سباق 2024: عليه أن يدعمنى

علق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على انسحاب نائبه السابق مايك بنس من السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض، وقال أنه يتعين على بنس أن يؤيده.

وخلال فعالية أمس، السبت، فى لاس فيجاس، قال ترامب متحدثا عن المرشحين الجمهوريين الذين يغادرون السباق الرئاسى لعام 2024، أن الناس يغادرون الآن، وجميعهم يؤيدوننى. لا أعرف بشأن مايك بنس، وينبغى أن يؤيدنى. تعرفون لماذا؟ لأنى كان لدى رئاسة عظيمة وناجحة وكان نائبا للرئيس. لكن ترامب تابع قائلا: لكن الناس فى السياسة يمكن أن يكونوا غير مخلصين".

وكان بنس رفيق ترامب فى حملتيه الرئاسيتين عامى 2016 و2020، وساند الرئيس بقوة أغلب فترته الرئاسية، لكنه رفض مساعدته فى الانقلاب على نتيجة انتخابات 2020، وتدهورت العلاقة بينهما.

وكان بنس قد أعلن انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وقال أمس السبت: لقد أصبح واضحا لى أن هذا الوقت ليس وقتى، وأضاف فى خطاب ألقاه أمام مؤتمر التحالف الجمهورى اليهودى، لقد قررت تعليق حملتى للرئاسة اليوم.

ووجه بنس حديث للشعب الأمريكى قائلا: هذا ليس وقتى، لكنه لا يزال وقتكم.

وكان بنس قد بدأ حملته الرئاسية فى يونيو الماضى، وأصبح واحدا من العديد من الجمهوريين الذين تنافسوا لنيل ترشيح الحزب فى سباق البيت الأبيض إلى جانب ترامب.

واحتشد بعض منافسى بنس السابقين من الجمهوريين خلف نائب الرئيس بعد خروجه من المنافسة. وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أن نائب الرئيس رجل ذو مبدأ وإيمان، عمل بلا كلل لتعزيز قضية المحافظين. وأضاف ديسانتيس فى تغريدة على منصة إكس قائلا أنه وزوجته كاسى يقدران مايك وزوجته كارين لاستعداداهما لتقديم أنفسهما فى هذه الحملة، وتمنى لعائلة بنس الخير فى خطواتهم المقبلة.