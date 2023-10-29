اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:00 ص
بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية اللاجئين الأوكرانيين
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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ، وصول نحو 27 ألفا و100 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.7 مليون شخص.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 28 ألف أوكراني غادروا بولندا الجمعة عائدين إلى بلادهم، وأن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 14.89 مليون شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.






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اوكرانيا

الحرب فى أوكرانيا




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