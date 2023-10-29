بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ، وصول نحو 27 ألفا و100 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.7 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 28 ألف أوكراني غادروا بولندا الجمعة عائدين إلى بلادهم، وأن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 14.89 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.