انقطاع مياه الشرب عن مناطق بمدينة طوخ غدا لـ 6 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع المياه غدا الإثنين عن شارع جلال حجاج من أول ميدان الحرازية حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية بمدينة طوخ، لتجديد الشبكات لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وأوضح بيان شركة مياة القليوبية أن أماكن انقطاع المياه في القليوبية بمدينة طوخ والأماكن المتضررة شارع جلال حجاج من أول ميدان الحرازية حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية بمدينة طوخ.

وأوضحت المحافظة أن انقطاع المياه بطوخ في القليوبية بسبب إحلال وتجديد الشبكات في المدينة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الشبكات في المدينة وأنه جرى التنسيق خلال فترة انقطاع المياه بطوخ في محافظة القليوبية لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بالقليوبية، كما أنه في حالة طلب الخزانات والسيارات خلال فترة انقطاع المياة بطوخ في القليوبية يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 إذ من المقرر الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.