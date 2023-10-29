اليوم السابع: جيش الاحتلال يرتكب مئات المجازر الجماعية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية باستكمال مستهدفات المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى لتحقيق الأمن الغذائى

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

توجيهات رئاسية باستكمال مستهدفات المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى لتحقيق الأمن الغذائى.. الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات فى توشكى وسيناء والمحافظات.. ويوجه بإحداث طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتحسني مستويات معيشة المواطنين



ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ8005 بينهم 3342 طفلا و1020 طفلا تحت الأنقاض.. جيش الاحتلال يرتكب مئات المجازر الجماعية والفصائل الفلسطينية تصد محاولة التوغل بريا

سامح شكرى يبحث مع مبعوث أمريكى التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. ويؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا: عواقب إنسانية وأمنية لممارسات العقاب الجماعى ضد سكان غزة



زيادة فترة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية



«التعليم» تبدأ أول تقييم للطالب بالعام الدراسى الجديد.. عقد اختبارات لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى بأسئلة قصيرة تقيس فهم نواتج التعلم فى منهج شهر أكتوبر فقط

الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات يأتى ضمن استراتيجية التحول الرقمى



كليات جامعة القاهرة تنتهى من رفع المقررات الدراسية للطالب على منصة thinqi

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.. المشروع يستهدف تحقيق فائض فى الميزان التجارى ويدعم قدرة مصر التنافسية.. ونواب: خطوة مهمة على طريق توطني الصناعة المصرية



«الصحة» تدشن خارطة الطريق للحد من السمنة.. خالد عبدالغفار: ارتفاع معدلات السمنة وخاصة لدى البالغين بنسبة %40 .. الصحة العالمية: 84% من الوفيات نتيجة الأمراض المزمنة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسلم 4 رخص ذهبية جديدة





