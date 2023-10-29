اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 07:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهلال الأحمر الجزائري يبحث مع منظمات العمل الإنساني سبل مساندة قطاع غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 07:00 ص
الهلال الأحمر الجزائري يبحث مع منظمات العمل الإنساني سبل مساندة قطاع غزة الحرب على غزة
ا ش ا

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عقدت منظمة الهلال الأحمر الجزائري، السبت، بمقرها بالجزائر العاصمة، لقاء تنسيقيا ضم أكثر من 150 جمعية ومنظمة جزائرية في مجال العمل الإنساني؛ لبحث سبل توحيد الجهود، وإيجاد الآليات اللازمة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
 
وبحسب بيان المنظمة، تطرق المشاركون إلى عدد من النقاط بهدف تقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها تحت العدوان المتواصل للاحتلال (الإسرائيلي).
 
وذكرت المنظمة أنها متواصلة في جمع التبرعات عبر جميع فروعها في العديد من المدن الجزائرية.






الهلال الاحمر

الجزائر

العمل الانسانى

غزة

فلسطين

العدوان على غزة




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