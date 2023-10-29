المشدد 3 سنوات لأخصائية بجامعة الإسكندرية وعزلها من الوظيفة بتهمة الاختلاس

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " ر.ب.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالى قدره مائتان وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيها مصريا، ومبلغ أربعة الف وسبعة ونصف دولار أمريكى وألزمتها برد مبلغ مساويا لمبلغ الغرامة المقضى بها، وعزلها من وظيفتها، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17363 لسنة 2023 جنايات، حينما تبين من التحقيقات قيام المتهمة "ر.ب.م" أخصائى اجتماعى بإحدى الكليات وسابقا اخصائى اجتماعى بالمدينة الجامعية دار الضيافة جامعة الإسكندرية، بصفتها موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل والمسئولة عن التحصيل مقابل الإقامة بالمدينة الجامعية، اختلست أموالا هى قيمة الطلبات والتأمين والمبالغ الخاصة بالطلبة الملتحقين بالبرامج داخل كلياتهم والحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، والبالغ قدرها " مائتى وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيه مصرى،وأربعة الاف وسبعة ونصف دولارا أمريكى "، والمملوكة لجهة عملها،بأن قامت بتحصيل قيمة الرسوم من الطلبة المقيمين من المصريين والأجانب لتوريدها لخزينة الحسابات، واختلست تلك الأموال لنفسها، وقامت بالتحصيل على الفارق بين الرسوم المسددة الصحيحة وتدوينها على خلاف الحقيقة، وتزوير فى محررات رسمية وهى عدد 4 دفاتر قسائم تحصل 33 ع. ح، والتلاعب فى الصور الكربونية.

وعقب كشف الواقعة تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة.