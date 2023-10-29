المشدد 10 سنوات لعاطل لبيعه سيارة بـ 100 ألف جنيه بتوكيل مزور في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب ، بمعاقبة المتهم " م.ع.ال"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامه بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة .

وتبين من التحقيقات ، أنه خلال رغبة المجني عليه " ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديا رغبته في شرائها ، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة ، وقدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي ، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة ،واتفق معه علي التقابل صباحا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة اللي انهوتهرب منه ، وبفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.