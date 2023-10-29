المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكم ة جنايات جنوب الجيزة، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ا. ن.ا" 34 سنة، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في المواد مخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

بالفحص تبين قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحقيقات أمكن الوصول إلى مكان تواجده، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بمسكنه على كمياتٍ كبيرة من مخدرات متنوعة ما بين الترامادول والكلونازيبام والبنزوهيكسول والأيس، إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ مالي.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:

- کیسين بلاستيكيين يحوي كلا منهما كمية المسحوق الميثامفيتامين المختر، ووزنا 5.49 جرام

- الميزان المضبوط عثر به على آثار لجوهر الميثامفيتامين المخدر.

-960 قرصاً ثبت أنهم لعقار الترامادول المخدر.

-5730 قرصاً ثبت أنهم لعقار الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين.

-5240 قرصاً العفار البنزوهيكسول المخدر.

- 4420 قرصاً وجدوا خالين من المواد المخدرة.

وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .