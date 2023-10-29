الكشف على 1585 مريضا فى قافلة طبية مجانية بقرى "حياة كريمة" في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية، بقرية بنجر السكر 7 والتى تم إقامتها بوحدة بنجر 7 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتى تبعد 28 كم عن أقرب مستشفى (برج العرب المركزى)، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد ) وشارك فيها 50 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1585 مريضا من أهالى من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 322 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 138 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و89 تحليلاً بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 121 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 623 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.