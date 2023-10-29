القومى للمرأة بالأقصر يستعد لعقد دوائر حكى بالمدارس لتمكين الفتيات بمبادرة "دوى"

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صابرين عبد الجليل مقررة الفرع بالأقصر، لتنظيم سلسلة لقاءات فى المدارس لتمكين الفتيات، وذلك عقب إطلاق المجلس فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتور صابرين عبد الجليل مقررة فرع القومي للمرأة بالأقصر، إنه من المقرر أن تبدأ المبادرة من 29 أكتوبر الجارى وحتى 2 نوفمبر المقبل، حيث أن أولى الفعاليات تضمنت تدريب مجموعة من الميسرات (تدريب مدربين) على كيفية إدارة دوائر الحكي، وكذلك عقد حلقات نقاش حوار الأجيال ونوادي المشاهدة ليقمن بنقل الخبرة التدريبية إلى ميسرات أخريات في المحافظة لعقد هذه الدوائر.

كما أوضحت الدكتور صابرين عبد الجليل، إنه خلال الفترة من 29 أكتوبر 2023 إلى 2 نوفمبر 2023 سيتم عقد دوائر حكى بالمدارس بالمحافظات المذكورة، والتي تشمل خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهم، وذلك إلى جانب عقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

ومن الجدير بالذكر إنه تنفذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، وذلك بمحافظات (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا والإسماعيلية وبورسعيد والأقصر والبحيرة والسويس)، وبهدف تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهم وآمالهم ومخاوفهم ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهم داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى 2 نوفمبر.