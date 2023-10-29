الفاتيكان يسمح لأول مرة بتصويت النساء فى المناقشات ويدعو لوصولهن لمناصب إدارية

فاطمة شوقى

انتهى اجتماع الفاتيكان بشأن مستقبل الكنيسة الكاثوليكية ، الذى ناقش عدد من القضايا الجدلية مثل خدمة النساء في منصب إدارى بالكنيسة ، حسبما قات وكالة انسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ويجمع 300 أسقفا إضافة إلى عشرات الكاثوليكيين، شدد ، على أن "من الضروري" ضمان المشاركة الكاملة للنساء في مناصب إدارة الكنيسة، داعيا إلى إجراء بحث حول السماح لهن بالخدمة، في غضون عام.

وصادق الاجتماع على تقرير من 42 صفحة حول مجموعة من القضايا التي سيتم النظر فيها في جلسة ثانية العام المقبل.

ولأول مرة، سمح للنساء بالتصويت في المناقشات، بعدما كان يسمح لهن في السابق بالحضور فقط، دون التمتع بحق التصويت والمشاركة في صناعة القرار.

وتمت المصادقة على كل فقرات التقرير بأغلبية الثلثين اللازمة، باستثناء الفقرتين اللتين تتعلق بإمكانية فتح الباب أمام النساء للخدمة في الشماسة بالكناسة، إضافة إلى إلغاء شرط عزوبية كهنة الكنيسة التي واجهت ردودا متأرجحة.

وكان البابا فرنسيس عين "سيمونا برامبيلا"، الرئيسة العامة السابقة لمرسليد مقر رهبانية الكونسولاتا، أمينة جديدة للدائرة التي تحكم المتدينين في جميع أنحاء العالم، حسبما نقل موقع الفاتيكان نيوز.

وأشار الموقع إلى أن برامبيلا كانت راهبة عضوة في دائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية في الفاتيكان منذ عام 2019، وفي منصبها الجديد كسكرتيرة، ستكون الرجل الثاني في قيادة الدائرة التي يرأسها الكاردينال جواو براز.

وُلدت سيمونا برامبيلا في مونزا الإيطالية في 27 مارس 1965، تبلغ من العمر 58 عامًا وتشارك، بموجب تعيين بابوي، في مؤتمر سينودس الذي سيُعقد في الفاتيكان.