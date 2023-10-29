اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق: اعتقال 41 متهما بقضايا الحركات المتطرفة في عدة محافظات

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:01 م
العراق: اعتقال 41 متهما بقضايا الحركات المتطرفة في عدة محافظات القوات العراقية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق اليوم الأحد اعتقال عشرات المتهمين بقضايا الحركات المتطرفة، في عدة محافظات.


وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - " إن القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة في متابعة الحركات الدينية المتطرفة وملاحقة المتورطين بنشر العقائد المنحرفة والمسيئين للثوابت الدينية ".


وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن ضبط 41 متهما خلال الشهرين الماضيين في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى) ، وذلك بعد عمليات المتابعة لعناصر تلك الحركات واستخراج الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقاً لأحكام المادة (372) ، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.







العراق

القوات العراقية

اعتقالات

جهاز الأمن الوطني في العراق

الإرهاب فى العراق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة