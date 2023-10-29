اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الطائفة الإنجيلية والهلال الأحمر تقدمان معونات طبية لمساعدة المتضررين فى درنة الليبية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 08:02 م
الطائفة الإنجيلية والهلال الأحمر تقدمان معونات طبية لمساعدة المتضررين فى درنة الليبية مساعدات لمدينة درنة بليبيا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل 1000 كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.
 
وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا  الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
 
وقد ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.
 
IMG-20231029-WA0053
 

 

IMG-20231029-WA0054
 

 

IMG-20231029-WA0055
 

 

 







الطائفه الانجيليه

درنه

ليبيا

مساعدات درنة

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة