اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصليب الأحمر يطالب العالم بعدم التسامح مع الوضع في غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:00 ص
الصليب الأحمر يطالب العالم بعدم التسامح مع الوضع في غزة الصليب الأحمر
وكالات

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طالبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة.

وأكدت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية كافية في غزة يعد "فشل كارثي"، لافتة إلى أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع على وشك الانهيار.

وطلبت الإمارات، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "توسيع عملياته البرية" في غزة.

وكانت الإمارات أدانت العمليات البرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

 







الصليب الأحمر

الوضع في غزة

اخبار غزة




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