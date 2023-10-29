اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائى.. إنفوجراف

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:10 م
الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائى.. إنفوجراف الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائى

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كشفت الحكومة عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

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وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر .

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

 

 







انقطاع الكهرباء

الغاز

ارتفاع الحرارة

االحكومة




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