الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لقريتى منية سمنود وشيوة الغربية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والخاص باعتماد المخطط التفصيلي لقرية منية سمنود ، وهو القرار الذي حمل رقـم 878 لسنة 2023، والذي جاء فيه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، حيث قرر:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفـصيلية لقريـة منيـة سـمنود التابعـة لمركـز ومدينة أجا على النحو التالى :

1- يتم إدراج الشارع رقم ( 1 ) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مـع مـا هـو قـائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد

2- يتم إدراج الشارع رقم ( 1 ) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مـع مـا هـو قـائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنا ئيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد.

مـادة 2 - تُعدل المخططـات التفـصيلية لقريـة الأنـشاصية التابعـ ة لمركـز ومدينة أجا على النحو التالى : يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وإلغـاء جـزء الـشارع رقـم (2) بعرض 6 أمتار وإلغاء جزء الشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مـع الالتـزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمـد للمنطقـة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيـة وتعـديلاتها.

مادة 3- يعتبر محضر اجتماع اللجنـة الع ليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .

مـادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه ،كما تم نشر قرار محافظ الدقهلية رقم 20 لسنة 2023، باعتمـاد المخطط التفصيلي لقرية شيوة الغربية التابعة لمركز ومدينة أجا، وذلك طبقـا للمخطـط الاستراتيجي العام لتلك القرى، حيث قرر:

مـادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (شيوة الغربية ) التابعة للوحدة المحليـة بشبراويش - مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها .

مادة 2 - يتم العمل بالمعـايير الخاصـة المخطـط التفـصيلي طبقـا للأسـس والاشتراطات التالية :

-1 الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي ومفتاح الخريطة .

-2 المحافظة علي جميع عروض الشوارع التي تزيـد عـن مفتـاح الخريطـة حسب الطبيعة كما هي مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعـروض الـشوارع المـذكورة في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع وطبقً لقيود ارتفاعات هيئـة عمليـات.

الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لـسنة 1955 بـشأن فـرض مقابـل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفـصيلية كما هو موضح بالمادة (16 ) من القانون 119 لسنة 2008.

-4 الالتزام بالاشتراطات البنا ئية والتخطيطية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلي المعتمد التزاما كاملاً .