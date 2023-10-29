اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم الفلسطينية": استشهاد 2000 طالب و70 من الكادر التعليمى فى غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:43 م
"التعليم الفلسطينية": استشهاد 2000 طالب و70 من الكادر التعليمى فى غزة غزة تحت القصف
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن متحدث وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن سقوط ألفين طالب شهيد وأكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمى، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاغارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







غزة

قطاع غزة

اخبار قطاع غزة

قصف غزة

غزة الان

اخبار غزة اليوم

العدوان على غزة

القاهرة الإخبارية

فلسطين

دعم فلسطين

اخبار فلسطين

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

وزارة التعليم فى فلسطين

التعليم الفلسطينية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة