التحالف الوطنى يجهز 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس لأهالى غزة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الاسماعيلية متمثل في جمعية رسالة بتعبئة 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس جديدة لإرسالها إلى أهالي غزة وذلك بنادي الفيروز وعلى ضفاف بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

وشهدت التعبئة تواجد مئات من المتطوعين بينهم اطفال والذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة من خلال تعبئة صناديق المساعدات وشملت التعبئة أجواء حماسية ووطنية من الشباب الذين كانوا حريصين على التواجد منذ الصباح الباكر.

وقال شباب المتطوعين بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الإسماعيلية أننا نعمل مافى وسعنا كمتطوعين لمساعدة اشقاءنا فى غزة وهذا يعتبر شيئ قليل جدا من مايحتاجه الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكدوا أننا مازلنا مستمرين فى التطوع لتقديم المساعدة لاشقاءنا فى فلسطين.

وأكد مدحت الحوفي مدير جمعية رسالة بالاسماعيلية عضو التحالف الوطني الأهلى التنموى أن مبادرة اليوم لتعبئة 3500 صندوق مواد غذائية وملابس ودواء تأتي في إطار توجهات الرئيس السيسي بتقديم كافة اشكال الدعم للاشقاء في غزة معربا عن سعادته بتفاعل أبناء المحافظة مع دعوة الرئيس والمشاركة في المبادرة.

وأكد أن التحالف لديه كثيرا من المساعدات لاشقاءنا فى غزة ولو تم فتح المعبر بشكل منتظم ستجد قوافل المساعدات من ميدان التحرير حتى معبر رفح .

وأكد أن المخازن ممتلئة بكافة مايحتاجه الشعب الفلسطينى الشقيق وسوف نظل ندعمهم.

وقدم الحوفى التحية الي مئات المتطوعين من الشباب والفتيات المشاركين في تعبئة المساعدات وانه يفخر بحماسهم ووطنيتهم وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لمصر التي تعتمد في دعمها لفلسطين على الأفعال لا الأقوال.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.

وسبق أن أطلقت مؤسسات من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة»، بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.