"البيه المدير" عمل توكيل لنفسه للاستيلاء على قطعة أرض.. والجنايات تعاقبه بالمشدد

كتب إيهاب المهندس

وسوس "الشيطان" في عقل مدير إحدى الشركات في الإسكندرية للاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها مدرس، فزور أوراق باسم صاحبها ليتم القبض عليه ويصدر ضده حكما بالسجن المشدد 10 سنوات.

المتهم "و.ع"، يقيم في محافظة الإسكندرية، في لحظة ضعف قرر دخول عالم الجريمة، بعد أن سيطر الطمع على تفكيره، وقرر بيع قطعة أرض لا يمتلكها بمحافظة مطروح ويمتلكها مدرس بأوراق مزورة.

المتهم استخدم ذكائه وخطط لجريمته وقام بعمل بطاقة تحقيق شخص لشخص مجهول تحمل أسم المدرس الضحية "صاحب قطعة الأرض"، وقام المتهم الثاني بعمل توكيل بيع لمدير الشركة من الشهر العقاري بالبطاقة المزورة التي تحمل أسم المجني عليه.

وبعد حصول المتهم على التوكيل بدأ في إجراءات بيع قطعة الأرض بالتوكيل المنسوب لصاحب قطعة الأرض على غير الحقيقة ليتم القبض على المتهم ويقدم للمحاكمة بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

ففي لحظة ضعف أعتقد المتهم أن تحقيق الثراء الفاحش سياتى بتلك الجريمة النكراء، ولم يؤمن بان الرزق لا حيله له، وخطط لتنفيذ الجريمة معتقدا بأن جريمتهم لم يتم كشفها غير بعد بيع قطعة الأرض والهرب بأموالها.

وخلال جلسات المحاكمة حضر دفاع المتهم وقدم مذكرة دفاعه، وبعد نظر الدعوة عن بصر وبصيرة، وسماع طلبات الدفاع ومرافعة النيابة وفض أحراز القضية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائيه، لتنتهي حياته في السجن.