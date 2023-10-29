الانتهاء من تأهيل وتبطين 40 مترا ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل بمركز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة، مشيرا إلى أن مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة أولها الشكل الجمالى والحضارى، وفوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وتحسين جودة المياه، وترشيد الطاقة التي كانت تستخدم في ضخ مياه الآبار وترشيد استخدام المياه وتحسين البيئة والصحة العامة .

وفى هذا السياق، تواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا أعمال تبطين ترع طوخ الخيل ، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، حيث تم الانتهاء من تبطين 40ى ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل بداية من الترع المتآخمة لقرية طوخ وصفط الغربية وأبو عياد مروراً بعزبة مهني والبكل من الجهة الغربية وصولا لقرية محجوب وعمار علاق وأبو بريدعه في الاتجاه الشمالي الغربي وصولا إلي قري المرح ومحمد عبد الله وحتي عزبة سليم باشا وانتهاءً بقرية ادمو من جهة الشمال بنسبة تنفيذ بلغت 70٪ .