اعرف مواعيد انقطاع تيار الكهرباء بأحياء الإسكندرية

ووفقًا للمواعيد الجديدة سيكون ميعاد الفصل قبل ميعاد الفصل السابق بساعة، كالآتي: إذا كان ميعاد الفصل السابق من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 1 ظهرًا، فسيكون الآن ميعاد الفصل بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح – الشمسية – المائية"، فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.