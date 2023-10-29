اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف أماكن منافذ بيع مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لخفض أسعار اللحوم

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:48 م
اعرف أماكن منافذ بيع مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لخفض أسعار اللحوم منافذ بيع مبادرة الاسكندرية ضد الغلاء
الإسكندرية جاكلين منير

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بدأت محافظة الإسكندرية فى تنفيذ مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لخفض أسعار اللحوم ،وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية وبالتزامن مع مبادرة خفض الأسعار، وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن منافذ البيع بالمبادرة وهي:
 
-المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب.
 
-المنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي.
 
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.
 
وأضاف المحافظ، أن انطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير اللحوم البلدي جاءت بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يبلغ سعر الكيلو 220 جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، موضحًا أن المبادرة ستستمر على مدار ال3 شهور قابلة للتجديد، وسيتم تنفيذها في جميع الأحياء، لافتا أنه بدأ التنفيذ فى 2 منفذ بأحياء غرب والعجمى، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عن جميع المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.






الاسكندرية

اسعار اللحوم

محاربة الغلاء

مبادرة ضد الغلاء




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