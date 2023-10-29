اعترافات لصوص ماكينات الري بالبحيرة: نفذنا 10 جرائم سرقة سابقة

كتب سليم على

أدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالبحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية ليلًا وتغيير معالمها وبيعها بالبحيرة، واقروا بارتكابهم 10 وقائع سرقة سابقة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، عن قيام 4 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم سيئ النية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية ليلًا وتغيير معالمها وبيعها "لعميلهم سيئ النية متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم فرد محلي –عدد من الطلقات - الميكروباص قيادته معد لارتكاب الواقعة عن طريق إزالة مقاعدة، وأرشدوا عن المسروقات ماكينات ري، أجزاء ماكينات، موتور كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.