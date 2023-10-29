اعترافات لصوص الدراجات النارية بالأقصر: سرقنا 22 دراجة من مراكز مختلفة

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحافظة الأقصر، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، وأقرا بارتكابهما 22 واقعة بدوائر قوص، إسنا، القرنة.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، تم ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض صاروخ كهربائي – مقص حديدي، وبمواجهتهما وأرشدا عن 22 دراجة نارية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.