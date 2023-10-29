ارتفاع عدد ضحايا منزل جزيرة شندويل المنهار بسوهاج لــ4 وفيات و4 مصابين

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة، دائرة مركز جزيرة شندويل، إلى 4 حالات وفاة و4 حالات إصابة حيث نتج عن الإنهيار إصابة ي. م. ج 15 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وج. م. ج 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م. م ج 18 شهر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة بالعين اليمنى، وم. ج. ك 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما نتج عن الحادث مصرع ه. م. س 30 سنة، ج. م. ج 15 سنة، وم. م. ج 18 شهر، ج. م. 7 سنوات تم نقل الجثة من الخامس حتى السابع إلى مشرحة مستشفى طهطا العام والثامن إلى مستشفى سوهاج التعليمى.

يذكر أن نجع جمعة التابع لمركز جزيرة شندويل فى سوهاج شهد صباح اليوم انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بدون أعمده نتج عن الانهيار مصرع 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض، من أجل استخراج باقى أفراد المنزل حيث أن المنزل يقيم به أسرتان.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للأجهزة المعنية يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل ووجود متوفين ومازالت الجهود مستمرة لرفع الأنقاض.

وعقب الانتقال والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل، والمنزل تسكنه أسرتين، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانه بنظام الحوائط الحاملة نتج عن الإنهيار وفاة 4 أشخاص من قاطنى المنزل وتم نقلهم إلى المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف جهة التحقيق المعنية وإصابة 4 أخرين من بينهم أطفال.