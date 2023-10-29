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إعلام فلسطينى: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت فى قطاع غزة تدريجيا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 05:38 ص
إعلام فلسطينى: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت فى قطاع غزة تدريجيا الحرب فى غزة
أحمد علوى

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أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس.
 

وذكر موقع تلفزيون فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
 
وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".

 







غزة

الحرب فى غزة

الاتصالات فى غزة




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