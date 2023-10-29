اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:23 ص
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إصابة في صفوف اليونيفيل جراء قصف إسرائيلي فى لبنان

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:00 ص
إصابة في صفوف اليونيفيل جراء قصف إسرائيلي فى لبنان اليونيفيل
أحمد علوى

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أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان، حسبما قالت إذاعة سكاى نيوز الإخبارية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن أحد عناصر قوات اليونيفيل تعرض لإصابات "متوسطة" في بطنه وذراعه، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على (المركز 8-33)  في البلدة.

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، غارة على اطراف بلدة بيت ليف - حي الغزار، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على محلة العمرة – سردا.

 







لبنان

اليونيفيل

الأمم لمتحدة

اسرائيل




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