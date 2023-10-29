أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، إزالة 14 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 13 قيراطا و4 أسهم تحت إشراف نواب رئيس المدينة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع أن الأعمال تضمنت إزالة 4 حالات بالوحدة المحلية بالمعتمدية عبارة عن فك جمالون صاج بمساحة 1 قيراط و3 أسهم وأعمال حفر فى باطن الأرض لعمل شدات خشبية وخرسانية بمساحة 1 قيراط و6 أسهم ومبنى بلوك على مساحة 1 قيراط وحجرة بالبلوك على سمل خرسانى قديم بمساحة 4 أسهم و3 حالات بنطاق الوحدة المحلية لدمرو عبارة عن أساس وأعمال حفر فى باطن الأرض بمساحة 1 قيراط وسور بالبلوك بمساحة 2 سهم وبلوك معروش بمساحة 6 أسهم وحالتين بالوحدة المحلية بشبيش عبارة عن بناء سور بارتفاع 3 أمتار وبداخله غرف بالبلوك بمساحة 5 قيراط وأساس مبنى بالبلوك على مساحة 19 سهما.

وأضاف أنه تم إزالة 11 سهم أساس بالبلوك بالجابرية و12 سهم بلوك مغطى بالصاج بمحلة أبو على و12 سهم أساس مبنى بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية بشبرابابل وردم أعمال حفر بمساحة 2 قيراط بسامول وفك شدات خشبية لدور أول علوى بمساحة 16 سهم بقرية نمرة البصل، مؤكدا تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.