إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع حي المنتزه ثان فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة على الإعلانات المخالفة بالحي، والتصدي لكل أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات الميدانية، وإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وفقا الضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضحت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، أنها دفعت قسم الإعلانات بالحي لشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 25 إعلانا مخالفا بمناطق متفرقة بنطاق الحي.

وكانت الحملة أسفرت عن رصد وإزالة كل الاعلانات المخالفة بطريق الكورنيش،وشارع سليمان الفارسي وشارع جمال عبد الناصر ، و ملك حفنى بحرى ، و النبوي المهندس ، وأسفرت الحملة عن إزالة 25 اعلان مخالف 18 إعلان فلاج ،4 إعلان مضاء 3 سوسيت، يأتي ذلك حفاظا على المظهر الحضاري ,وتستمر الحملات لمنع استغلال المساحات الإعلانية، دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.