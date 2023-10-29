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أعلنت إدارة الحدود البيلاروسية العثور على جثتي مهاجرين بالقرب من الحدود مع لاتفيا.

وذكرت إدارة الحدود - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "دورية الحدود البيلاروسية عثرت على جثتي لاجئين بالقرب من السياج الحدودي مع لاتفيا، أحدهما مواطن إيراني".

وأضافت أنه تم العثور على امرأة وطفلين بالقرب منهما، فيما استدعت دورية الحدود البيلاروسية فريقا طبيا لمساعدة المرأة والطفلين.

وبحسب المرأة، فقد تم نقل القتيلين من قبل ضباط إنفاذ القانون في لاتفيا إلى الحدود مع مجموعة من اللاجئين الذين أُجبروا، تحت التهديد بالتصفية، على العبور إلى أراضي بيلاروس.

يشار إلى أنه في منتصف عام 2021، تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعززت السلطات البولندية أمن الحدود ونشرت الجيش وتصدت لمحاولة المهاجرين دخول البلاد.