اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 08:20 م
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إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات بتهمة التعدي على رئيس قرية بقنا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:21 م
إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات بتهمة التعدي على رئيس قرية بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.
 
تعود أحداث الواقعة إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيا، وإعادة القضية لجهات التحقيق لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
 
 
 

 







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