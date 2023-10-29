إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بقتل عامل في الهرم

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة، وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة عاطل لقى مصرعه، بسبب خلافات مالية مع عامل في الهرم ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تبين من خلال الفحص مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، وأن المجني عليه نشبت بينه مشاجرة وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.