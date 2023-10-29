إحالة أوراق شقيقين قتلا مواطن وأحرقا جثمانه فى إسنا لمفتى الجمهورية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبد الفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودى، وأمانة سر حسن عبدالراضى، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهمين "ح. م. ع"، و"ط. م.ع"، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك لاستطلاع رأيه الشرعى فى تنفيذ حكم الإعدام لما قاما به فى حق المجنى عليه ياسر ابوالمجد أحمد، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

وبدأت المحكمة، نظر القضية بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة محمود عز الدين وكيل النائب العام، والتى طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتى تفيد قيام الشقيقان "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش على رأسه ثم إضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشملت التحقيقات بالواقعة، خلال استجواب المتهمين اعترافهما بالكامل بالواقعة، إذ أجرى المتهمان تمثيلا للجريمة أمام رجال النيابة العامة، كما خرج تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية للمتوفى، أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية فى حالة من التفحم الكلى وحروق نارية يبدو عليها ضعف الفاعل الحيوى مما يشير إلى حدوثها بعد الوفاة مباشرة وحدثت نتيجة تعرض الجسم للهب النار، وبسؤال شهود من الأهالى حول الواقعة تعرفوا على المتهمين عقب شراءهما شاكوش من ورشة ميكانيكا، كما جلبا جركن بداخله كمية بنزين من إحدى محطات الوقود بمدينة إسنا، لتنفيذ جريمتهما مع سبق الإصرار والترصد.

وتم عقد الجلسة بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر بقيادة المستشار كمال شمروخ رئيس المحكمة، وأحمد عصام الدين نائب رئيس المحكمة، والمستشارين أحمد عبد المنعم طبوشة وأسامة أحمد محمود ومحمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر كل من مصطفى محمود العمدة ومحمد حفنى محمد، حيث تعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتى تفيد بقيام الشقيقين "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش وقاموا بإضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



إحالة أوراق شقيقين قتلا مواطنا وأحرقا جثمانه بإسنا لفضيلة المفتى