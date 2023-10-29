أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة تصل لحد الضباب وطقس مائل للحرارة والقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد عناوين اللجان الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بعناوين اللجان الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج. وتضمن القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2023 تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج ايام 10 و11 و12 أيام.

الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.

الحكومة: انخفاض الغاز المورد من الخارج من 800 مليون قدم مكعب يوميا لصفر صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعى، بالمقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق. توجيهات رئاسية لإحداث طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الحكومة: زيادة فترة انقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعى، بالمقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.

سامح شكرى يؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا تطلع مصر لوصول المساعدات إلى غزة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية، لإجراء مباحثات ثنائية حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وزير الرى: تشغيل سد النهضة بشكل آحادى غير تعاونى خرقا للقانون الدولى

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكى يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتباره وحدة متكاملة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذى يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن. أبو الغيط: الأمن المائى العربى لا يزال مهددا فى منطقة تعانى من شح المياه قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نجتمع اليوم وقولوبنا جريحة لما يحدث في قطاع غزة من دمار وعنف.

استشهاد 13 فلسطينيا فى غزة إثر قصف إسرائيلى جديد على القطاع

استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، صباح اليوم الأحد، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين فى مدينة غزة وبيت لاهيا.

جيش الاحتلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا فى قطاع غزة

قال جيش الاحتلال: "تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الصحة العالمية: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر، أن 84% من الوفيات نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلي أن السمنة أحد أهم الأمراض التى تصيب الإنسان مثل أمراض القلب . ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ8005 فلسطينيين بينهم 3324 طفلا أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهيداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .