أخبار مصر.. الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.

سامح شكرى يؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا تطلع مصر لوصول المساعدات إلى غزة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية، لإجراء مباحثات ثنائية حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وزير الرى: تشغيل سد النهضة بشكل آحادى غير تعاونى خرقا للقانون الدولى

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكى يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتباره وحدة متكاملة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذى يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن. أبو الغيط: الأمن المائى العربى لا يزال مهددا فى منطقة تعانى من شح المياه قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نجتمع اليوم وقولوبنا جريحة لما يحدث في قطاع غزة من دمار وعنف.

استشهاد 13 فلسطينيا فى غزة إثر قصف إسرائيلى جديد على القطاع

استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، صباح اليوم الأحد، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين فى مدينة غزة وبيت لاهيا.

جيش الاحتلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا فى قطاع غزة

قال جيش الاحتلال: "تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الصحة العالمية: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر، أن 84% من الوفيات نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلي أن السمنة أحد أهم الأمراض التى تصيب الإنسان مثل أمراض القلب . الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس قد تمتد للقاهرة الثلاثاء والأربعاء كشفت النشرة الأسبوعية لحالة الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد 29 أكتوبر إلى السبت 04 نوفمبر 2023. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه خلال هذه الفترة متوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. بيرسى تاو ورضا سليم وكهربا فى الهجوم