أخبار مصر.. الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة
سامح شكرى يؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا تطلع مصر لوصول المساعدات إلى غزة
وزير الرى: تشغيل سد النهضة بشكل آحادى غير تعاونى خرقا للقانون الدولى
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكى يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتباره وحدة متكاملة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذى يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
أبو الغيط: الأمن المائى العربى لا يزال مهددا فى منطقة تعانى من شح المياه
استشهاد 13 فلسطينيا فى غزة إثر قصف إسرائيلى جديد على القطاع
استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، صباح اليوم الأحد، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين فى مدينة غزة وبيت لاهيا.
جيش الاحتلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا فى قطاع غزة
قال جيش الاحتلال: "تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
الصحة العالمية: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس قد تمتد للقاهرة الثلاثاء والأربعاء
التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. بيرسى تاو ورضا سليم وكهربا فى الهجوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز على ملعب لوفتوس فى بريتوريا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوناً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: كهربا ورضا سليم وبيرسي تاو.
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