اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يلتقى وزيرة خارجية بلجيكا.. ويشيد بمواقف بروكسيل حيال قضية فلسطين

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:24 م
أبو الغيط يلتقى وزيرة خارجية بلجيكا.. ويشيد بمواقف بروكسيل حيال قضية فلسطين أبو الغيط يستقبل وزيرة الخارجية البلجيكية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الاحد وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا حاجة لحبيب .
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي ان أبو الغيط استهلّ اللقاء بالإعراب للوزيرة البلجيكية عن تقديره لمواقف بلادها حيال القضية الفلسطينية وآخرها تصويت بلجيكا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقدم من المجموعة العربية بشأن الدعوة لتطبيق هدنة إنسانية في غزة، مشيراً إلى ان الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة  عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة.
 
 وعبر الأمين العام عن ادانته الكاملة  للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله وقصف مدنيين ابرياء اغلبيتهم الأطفال والنساء.
 
وأكد رشدي ان الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، كما أعرب الطرفان خلال اللقاء عن رفضهما لسياسة "الترانسفير" أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة.






أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

بلجيكا

فلسطين

القضية الفلسطينية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة