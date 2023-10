آلاف المتظاهرين فى شوارع فرنسا دعماً لفلسطين.. فيديو

استمرارا للحراك الشعبي الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذى اسفر عن تدمير مئات المنازل والمستشفيات واستشهاد الالاف من الفلسطينيين، خرجت مسيرة في شوراع فرنسا دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بالقصف الجائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين.

ووثق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا المختلفة، المسيرة التى ضمت الآلاف من الفرنسيين في شوارع باريس عدد آخر من المدن الفرنسية لاظهار الرفض الشعبي الكبير للاعتداءات الاسرائيليية على المدنيين ومحاولات لتهجيرهم من منازلهم.

Massive Pro-Palestine rally in France of almost 1 million people. pic.twitter.com/kjmFAq1mK3