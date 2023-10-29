آلاف المتظاهرين فى شوارع فرنسا دعماً لفلسطين.. فيديو

كتب آسر أحمد

استمرارا للحراك الشعبي الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذى اسفر عن تدمير مئات المنازل والمستشفيات واستشهاد الالاف من الفلسطينيين، خرجت مسيرة في شوراع فرنسا دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بالقصف الجائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين.

ووثق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا المختلفة، المسيرة التى ضمت الآلاف من الفرنسيين في شوارع باريس عدد آخر من المدن الفرنسية لاظهار الرفض الشعبي الكبير للاعتداءات الاسرائيليية على المدنيين ومحاولات لتهجيرهم من منازلهم.

Massive Pro-Palestine rally in France of almost 1 million people. pic.twitter.com/kjmFAq1mK3 — Insider Corner (@insiderscorner) October 29, 2023

وفى وقت سابق أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة:، أن الجامعة العربية حريصة على عدم تفاقم الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: سنناقش في جلسة مجلس الأمن قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع السفير ماجد عبد الفتاح :"اتخذنا إجراءات رسمية بشأن عقد قمة عربية طارئة بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، وجهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيكل أو جهاز ينسق مع اللجنة الرباعية الدولية حول الأوضاع في غزة".