«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه منذ الأسبوع الماضى نشهد ارتفاعات طفيفة فى قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، حيث أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين إلى 3 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، بسب امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وخاصة فى المناطق الشمالية، كما أنه يحبس الرطوبة فى طبقة قريبة من سطح الأرض مما يساعد على الشعور بمزيد من الارتفاع فى الحرارة.

وتابعت: «الأجواء خلال فترة النهار أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والأجواء حارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، كما أن الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد».

وأوضحت أنه خلال فترة المساء، يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة وخاصة فى فترات الليل المتأخر، وخلال فترات الصباح الباكر.