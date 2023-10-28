3 نواب أمريكيون يهود يدعون لوقف الأعمال العسكرية فى غزة لإدخال المساعدات

كتبت رباب فتحى

أصدرت النائبة الأمريكية سوزان وايلد، التي تمثل ليهاي فالي فى ولاية بنسلفانيا ، بيانًا دعت فيه إلى "وقف مؤقت للأعمال العسكرية في غزة" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأعرب البيان، الذي أصدرته وايلد بشكل مشترك مع النائبة سارة جاكوبس (ديمقراطية من كاليفورنيا)، والنائب جيمي راسكين (ديمقراطية من ماريلاند)، وهم ثلاثة أعضاء يهود في الكونجرس، عن تعاطفهم مع ضحايا المدنيين.

وجاء في البيان: "باعتبارنا أعضاء يهود في الكونجرس نحن ممتنون للجهود الناجحة التي بذلتها إدارة بايدن لتقديم المساعدات الإنسانية... فمن الواضح أن هذه المساعدات وحدها غير كافية. ولا يمكن لمليوني مدني في غزة البقاء على قيد الحياة دون الحصول على المياه والغذاء والدواء والوقود - ولا يمكن أن تصل الموارد إلى أولئك الذين يحتاجون إليها دون وقف مؤقت للعمليات العسكرية، لتمكين العاملين في المجال الإنساني من القيام بعملهم بأمان."

وقالت وايلد إنها على اتصال متكرر مع 24 ديمقراطيًا يهوديًا في مجلس النواب عبر سلسلة رسائل نصية.