يسع 250 متدربا.. أبرز المعلومات حول مركز تدريب سنديون بمحافظة القليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بـسنديون في محافظة القليوبية، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمركز، بهدف تكثيف عقد برامج تدريبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية للعاملين بوزارة الصحة والسكان.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مركز تدريب سنديون لخدمة إقليم القاهرة الكبرى، والتي جاءت على النحو التالي:

- مركز التدريب بـسنديون في محافظة القليوبية يستخدم لعقد برامج تدريبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية للعاملين بوزارة الصحة والسكان.

-أعمال تطوير المركز شملت 7 قاعات للتدريب العملي والنظري بسعة تدريبية تصل لـ250 متدرب.

- يشمل أماكن الإقامة الخاصة بالمتدربين والتي بلغت 25 غرفة إقامة.

- المبنى تم تجهيزه بأفضل معدات والمستلزمات والتي تضمنت نماذج محاكاة للتدريب على الرعاية العاجلة والوسائل والأجهزة المستخدمة في إنقاذ الحياة.

- تضمن جهاز (صدمات القلب، وتشخيص اختلال ضربات القلب، والتنفس الصناعي، وإنعاش القلب الرئوي، وإدخال الأنبوبة الحنجرية).

- تم إمداد مركز التدريب بأحداث الوسائل التعليمية للتخصصات الطبية المختلفة.

- يضم كافة تجهيزات سيارات الإسعاف العادية والمتخصصة مثل سيارات العناية المركزة، والعمليات الجراحية المتنقلة.

- يضم مكتبة علمية تضم عدد من الكتب الفنية المتخصصة اللازمة لإطلاع الأطقم الطبية والمتدربين.

- المركز سينفذ عدداً من البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب الخاصة بالعام الجاري.

- المركز دخل حيز التشغيل الفعلي بعد التطوير.